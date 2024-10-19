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Вяльбе о Степановой: «У нас очень хорошие отношения. Никаких конфликтов нет и, надеюсь, никогда не будет»

Елена Вяльбе рассказала об отношениях с лыжницей Вероникой Степановой.

– Вероника Степанова ушла в декрет. Вы бы кого хотели видеть в ее семье – будущего лыжника или лыжницу?

– Главное, чтобы был здоровый ребенок, это в первую очередь. А все остальное без разницы, будет ли шахматист, фигурист или вообще вне спорта. Но так как я больше люблю мальчиков, хотелось бы, чтобы она родила сына.

– Когда лыжницы объявляют о беременности, для вас это счастье? Или расстраиваетесь, что спортсменка выпадает из спортивного графика?

– Женщина, которая родит ребенка и вернется в спорт, успеет сделать все, что она не смогла сделать до этого. Особенно если достигла определенного возраста. Честно скажу: я за них очень радуюсь, потому что жизнь на спорте точно не заканчивается, а предназначение любой женщины – быть мамой.

И потом, те спортсмены, которые уйдут из спорта, не раз вспомнят меня добрым словом, что у них есть ребенок и есть медаль. Это никак не мешает, поверьте мне.

– Крестной просят быть?

– А я крестная у некоторых детей.

– У вас с Вероникой все хорошо в отношениях? Судя по прессе, у вас мощная пикировка друг с другом.

– Подождите, ни разу в жизни я ей не ответила. А зачем мне это нужно? У нас очень хорошие отношения.

– Со стороны кажется, что есть конфликт.

– Значит, пусть так думают, ха-ха. Никаких конфликтов с Никой у нас нет и, надеюсь, никогда не будет, – сказала глава ФЛГР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
logoВероника Степанова
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