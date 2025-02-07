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Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Хегген и Андреассен выиграли коньковые «разделки» на 10 км

Норвежцы Хегген и Андреассен выиграли коньковые «разделки» на ЮЧМ по лыжам.

Лыжные гонки

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

Скильпарио, Италия

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Юниоры

1. Ларс Хегген (Норвегия) – 23.16,8

2. Давиде Негрони (Италия) – 26,7

3. Якоб Элиас Мох (Германия) – 38,7

4. Филип Скари (Норвегия) – 39,2

5. Габриэле Матли (Италия) – 42,9

6. Федерико Поцци (Италия) – 48,4

Юниорки

1. Милла Андреассен (Норвегия) – 27.31,1

2. Анна Эндресс (Германия) – 29,3

3. Элисон Маки (Канада) – 36,2

4. Марит Фоли (Италия) – 40,8

5. Ханна Сербю (Норвегия) – 41,9

6. Марго Тирлуа (Франция) – 45,1

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет)
лыжные гонки
результаты
Габриэле Матли
сборная Германии (лыжные гонки)
Ларс Хегген
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Филип Скари
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Элисон Маки
Милла Андреассен
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