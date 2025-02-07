Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Хегген и Андреассен выиграли коньковые «разделки» на 10 км
Норвежцы Хегген и Андреассен выиграли коньковые «разделки» на ЮЧМ по лыжам.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи
Скильпарио, Италия
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Юниоры
1. Ларс Хегген (Норвегия) – 23.16,8
2. Давиде Негрони (Италия) – 26,7
3. Якоб Элиас Мох (Германия) – 38,7
4. Филип Скари (Норвегия) – 39,2
5. Габриэле Матли (Италия) – 42,9
6. Федерико Поцци (Италия) – 48,4
Юниорки
1. Милла Андреассен (Норвегия) – 27.31,1
2. Анна Эндресс (Германия) – 29,3
3. Элисон Маки (Канада) – 36,2
4. Марит Фоли (Италия) – 40,8
5. Ханна Сербю (Норвегия) – 41,9
6. Марго Тирлуа (Франция) – 45,1
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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