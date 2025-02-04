  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
4

Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой

Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой на лыжном ЧМ среди юниоров.

Гонки проходили 3 февраля.

Лыжные гонки 

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

Скильпарио, Италия

Спринт, классический стиль

Юниорки

1. Малин Хольсвин (Норвегия) – 3.00,5

2. Иселин Дривенес (Норвегия) – 1,20

3. Милла Андреассен (Норвегия) – 1,59

4. Элисон Маки (Канада) – 1,64

5. Самми Смит (США) – 2,63

6. Нора Хансен (Норвегия) – 15,77

Юниоры

1. Филип Скари (Норвегия) – 2.38,3.

2. Ларс Хегген (Норвегия) – 0,11

3. Исай Наэфф (Швейцария) – 5,16

4. Яник Вайдлих (Германия) – 6,91

5. Торюс Харбо (Норвегия) – 7,21

6. Йонас Альбрехт (Германия) – 11,02

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет)
результаты
сборная Швейцарии жен
logoюниорская сборная Норвегии
Милла Андреассен
Малин Хольсвин
logoсборная Канады жен
logoсборная США жен
Иселин Дривенес
Филип Скари
Саманта Смит
Ларс Хегген
logoсборная Германии
Исай Наэфф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Вероника Степанова: «После февраля 2022‑го со мной пытались говорить на тему смены гражданства. Намеки резко прекратились, когда я в Кремле сказала, что мы победим»
19 минут назад
Степанова о том, почему изменила позицию по участию россиян в Олимпийских играх: «Решают старшие товарищи. Наши руководители – исключительно умные люди»
1516 минут назад
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Андреассен и Хегген выиграли классические масс-старты на 20 км
12сегодня, 12:58
Спицов выиграл «разделку» на 15 км классикой на чемпионате УФО, Устюгов – 2-й
1сегодня, 12:17
«Не только лыжники с этим столкнутся, у биатлонистов такая же история». Турышев о том, как запрет фтора повлияет на инвентарь
7сегодня, 10:45
«Это довольно тяжело». Халварссон не может вернуться домой перед ЧМ, потому что у него болеет семья
1сегодня, 06:40
Сергей Турышев: «Тренировки лыжников сборной России в Италии – один из важнейших моментов сейчас. Ничего зазорного в этом не вижу»
3вчера, 16:22
Раису Сметанину перевели из реанимации в отделение кардиологии
1вчера, 13:43
Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Шведы Русенберг и Гран победили в классических спринтах, дель Рио из Андорры – 2-я
18вчера, 13:34
Норвежский журналист Салтведт о сборе Большунова в Италии: «Ему надоела Россия и Вяльбе с ее безумными теориями»
45вчера, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес вышел на 3-е место
212 февраля, 13:17
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
82 февраля, 13:12
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Рекомендуем