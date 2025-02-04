Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой на лыжном ЧМ среди юниоров.
Гонки проходили 3 февраля.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи
Скильпарио, Италия
Спринт, классический стиль
Юниорки
1. Малин Хольсвин (Норвегия) – 3.00,5
2. Иселин Дривенес (Норвегия) – 1,20
3. Милла Андреассен (Норвегия) – 1,59
4. Элисон Маки (Канада) – 1,64
5. Самми Смит (США) – 2,63
6. Нора Хансен (Норвегия) – 15,77
Юниоры
1. Филип Скари (Норвегия) – 2.38,3.
2. Ларс Хегген (Норвегия) – 0,11
3. Исай Наэфф (Швейцария) – 5,16
4. Яник Вайдлих (Германия) – 6,91
5. Торюс Харбо (Норвегия) – 7,21
6. Йонас Альбрехт (Германия) – 11,02
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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