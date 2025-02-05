Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Андреассен и Хегген выиграли классические масс-старты на 20 км
Норвежские лыжники Андреассен и Хегген выиграли гонки юниорского ЧМ на 20 км.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи
Скильпарио, Италия
20 км, масс-старт, классический стиль
Юниорки
1. Милла Андреассен (Норвегия) – 57.36,1
2. Ханна Сербю (Норвегия) – 28,2
3. Элисон Маки (Канада) – 31,3
4. Аннет Купа (Франция) – 57,0
5. Беатриче Лоран (Италия) – 1.04,8
6. Ингеборг Холе (Норвегия) – 1.05,1
Юниоры
1. Ларс Хегген (Норвегия) – 51.12,1
2. Габриэле Матли (Италия) – 9,1
3. Леопольд Странн (Норвегия) – 9,4
4. Якоб Мох (Германия) – 10,9
5. Филип Скари (Норвегия) – 11,0
6. Давиде Негрони (Италия) – 1.01,0
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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