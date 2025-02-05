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Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Андреассен и Хегген выиграли классические масс-старты на 20 км

Норвежские лыжники Андреассен и Хегген выиграли гонки юниорского ЧМ на 20 км.

Лыжные гонки 

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

Скильпарио, Италия

20 км, масс-старт, классический стиль

Юниорки

1. Милла Андреассен (Норвегия) – 57.36,1

2. Ханна Сербю (Норвегия) – 28,2

3. Элисон Маки (Канада) – 31,3

4. Аннет Купа (Франция) – 57,0

5. Беатриче Лоран (Италия) – 1.04,8

6. Ингеборг Холе (Норвегия) – 1.05,1

Юниоры

1. Ларс Хегген (Норвегия) – 51.12,1

2. Габриэле Матли (Италия) – 9,1

3. Леопольд Странн (Норвегия) – 9,4

4. Якоб Мох (Германия) – 10,9

5. Филип Скари (Норвегия) – 11,0

6. Давиде Негрони (Италия) – 1.01,0

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Милла Андреассен
logoсборная Канады жен
Элисон Маки
logoюниорская сборная Норвегии
результаты
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Ларс Хегген
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Габриэле Матли
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