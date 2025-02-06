Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Шведка Русенберг и норвежец Хольбек победили в классических масс-стартах
Шведка Русенберг и норвежец Хольбек выиграли масс-старты на молодежном лыжном ЧМ.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи
Скильпарио, Италия
Масс-старт, 20 км, классический стиль
Женщины до 23 лет
1. Марта Русенберг (Швеция) – 55.56,8
2. Эва Ингебригтсен (Норвегия) – 3,6
3. Лилиан Ганьон (Франция) – 8,5
4. Хелен Хоффман (Германия) – 13,6
5. Эмма Киркеберг Мерк (Норвегия) – 38,6
6. Жасмин Дроле (Канада) – 1.40,7
Мужчины до 23 лет
1. Матиас Хольбек (Норвегия) – 50.15,2
2. Нико Анттола (Финляндия) – 4,5
3. Томас Линнебо Моллестад (Норвегия) – 4,8
4. Элиаш Кек (Германия) – 18,7
5. Томас Стивен (Канада) – 37,6
6. Йорген Шельберг (Норвегия) – 55,0
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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