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Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Шведка Русенберг и норвежец Хольбек победили в классических масс-стартах

Шведка Русенберг и норвежец Хольбек выиграли масс-старты на молодежном лыжном ЧМ.

Лыжные гонки 

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

Скильпарио, Италия

Масс-старт, 20 км, классический стиль

Женщины до 23 лет

1. Марта Русенберг (Швеция) – 55.56,8

2. Эва Ингебригтсен (Норвегия) – 3,6

3. Лилиан Ганьон (Франция) – 8,5

4. Хелен Хоффман (Германия) – 13,6

5. Эмма Киркеберг Мерк (Норвегия) – 38,6

6. Жасмин Дроле (Канада) – 1.40,7

Мужчины до 23 лет

1. Матиас Хольбек (Норвегия) – 50.15,2

2. Нико Анттола (Финляндия) – 4,5

3. Томас Линнебо Моллестад (Норвегия) – 4,8

4. Элиаш Кек (Германия) – 18,7

5. Томас Стивен (Канада) – 37,6

6. Йорген Шельберг (Норвегия) – 55,0

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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Матиас Хольбек
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Хелен Хоффман
Томас Линнебо Моллестад
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Марта Русенберг
Йорген Шельберг
Эмма Мерк
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