Лыжи. Чемпионат Уральского федерального округа. Устюгов и Наталья Крамаренко победили в спринтах, Пантрина – 3-я
Устюгов выиграл классический спринт на чемпионате Уральского федерального округа.
Лыжные гонки
Чемпионат Уральского федерального округа
Тюмень
Спринт, классический стиль
Мужчины
1. Сергей Устюгов – 3.16,07
2. Иван Безматерных – 0,10
3. Рифат Сафиуллин – 0,53
4. Дмитрий Федотов – 2,10
5. Андрей Поздеев – 5,32
6. Владислав Брызгалов – 7,10
Женщины
1. Наталья Крамаренко – 3.40,07
2. Мария Крамаренко – 0,62
3. Елизавета Пантрина – 1,22
4. Анастасия Кириллова – 2,49
5. Виталия Панкова – 14,14
6. Ксения Шорохова – 14,79
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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