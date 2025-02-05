Спицов выиграл «разделку» на 15 км классикой на чемпионате УФО, Устюгов – 2-й
Лыжники Денис Спицов и Ксения Шорохова выиграли классические гонки с раздельным стартом на чемпионате Уральского федерального округа.
Лыжные гонки
Чемпионат Уральского федерального округа
Мужчины, 15 км, раздельный старт, классический стиль
1. Денис Спицов – 37.27,3
2. Сергей Устюгов – 35,2
3. Андрей Поздеев – 59,6
Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Ксения Шорохова – 28.45,5
2. Наталья Крамаренко – 11,7
3. Алина Лягаева – 33,5
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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