Спицов выиграл «разделку» на 15 км классикой на чемпионате УФО, Устюгов – 2-й

Лыжники Денис Спицов и Ксения Шорохова выиграли классические гонки с раздельным стартом на чемпионате Уральского федерального округа.

Лыжные гонки

Чемпионат Уральского федерального округа

Мужчины, 15 км, раздельный старт, классический стиль

1. Денис Спицов – 37.27,3

2. Сергей Устюгов – 35,2

3. Андрей Поздеев – 59,6

Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Ксения Шорохова – 28.45,5

2. Наталья Крамаренко – 11,7

3. Алина Лягаева – 33,5