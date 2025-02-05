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Спицов выиграл «разделку» на 15 км классикой на чемпионате УФО, Устюгов – 2-й

Лыжники Денис Спицов и Ксения Шорохова выиграли классические гонки с раздельным стартом на чемпионате Уральского федерального округа.

Лыжные гонки 

Чемпионат Уральского федерального округа

Мужчины, 15 км, раздельный старт, классический стиль

1. Денис Спицов – 37.27,3

2. Сергей Устюгов – 35,2

3. Андрей Поздеев – 59,6

Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Ксения Шорохова – 28.45,5

2. Наталья Крамаренко – 11,7

3. Алина Лягаева – 33,5

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
гонка 10 км (жен)
лыжные гонки
гонка 15 км
результаты
Наталья Крамаренко
logoДенис Спицов
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoСергей Устюгов
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