Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Пантрина и Устюгов выиграли командный спринт свободным стилем, другие результаты
Пантрина и Устюгов выиграли командный спринт на чемпионате войск нацгвардии РФ.
Лыжные гонки
Чемпионат войск национальной гвардии РФ
Сыктывкар
Мужчины
Командный спринт, классический стиль
1. Павел Соловьев – Илья Трегубов (Приволжский округ) – 26.42,86
2. Андрей Собакарев – Александр Бакуров (Сибирский округ) – 0,27
3. Андрей Краснов – Сергей Забалуев (Центральный округ) – 5,18
Микст
Командный спринт, свободный стиль
1. Елизавета Пантрина – Сергей Устюгов (Уральский округ) – 25.11,14
2. Мария Истомина – Максим Зубцов (Центральный округ) – 0,25
3. Ирина Ибрагимова – Егор Митрошин (Приволжский округ) – 10,33
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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