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Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Пантрина и Устюгов выиграли командный спринт свободным стилем, другие результаты

Пантрина и Устюгов выиграли командный спринт на чемпионате войск нацгвардии РФ.

Лыжные гонки

Чемпионат войск национальной гвардии РФ 

Сыктывкар

Мужчины

Командный спринт, классический стиль

1. Павел Соловьев – Илья Трегубов (Приволжский округ) – 26.42,86

2. Андрей Собакарев – Александр Бакуров (Сибирский округ) – 0,27

3. Андрей Краснов – Сергей Забалуев (Центральный округ) – 5,18

Микст

Командный спринт, свободный стиль

1. Елизавета Пантрина – Сергей Устюгов (Уральский округ) – 25.11,14

2. Мария Истомина – Максим Зубцов (Центральный округ) – 0,25

3. Ирина Ибрагимова – Егор Митрошин (Приволжский округ) – 10,33

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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Ирина Ибрагимова
Илья Трегубов
logoАндрей Краснов
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoСергей Устюгов
Александр Бакуров
logoПавел Соловьев
logoАндрей Собакарев
Сергей Забалуев
logoМария Истомина
Максим Зубцов
Егор Митрошин
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