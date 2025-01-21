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Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Сорина и Бакуров победили в классических масс-стартах, Устюгов – 4-й

Сорина выиграла классическую гонку на чемпионате войск национальной гвардии РФ.

Лыжные гонки

Чемпионат войск национальной гвардии РФ 

Сыктывкар

Женщины

5 км, масс-старт, классический стиль

1. Татьяна Сорина – 14.34,8

2. Елизавета Пантрина – 9,3

3. Алена Баранова – 11,2

4. Екатерина Евтягина – 13,2

5. Анастасия Власова – 15,2

6. Анастасия Фалеева – 15,3

7. Мария Истомина – 15,4

Мужчины

10 км, масс-старт, классический стиль

1. Александр Бакуров – 25.09,6

2. Илья Порошкин – 1,4

3. Евгений Белов – 2,1

4. Сергей Устюгов – 4,4

5. Сергей Забалуев – 4,5

6. Максим Зубцов – 4,8

7. Павел Соловьев – 4,9...

12. Артем Мальцев – 16,7...

15. Денис Спицов – 1.06,9

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Анастасия Власова (1991)
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoАлена Баранова
logoПавел Соловьев
logoсборная России (лыжные гонки)
результаты
logoЕвгений Белов
logoАнастасия Фалеева
Илья Порошкин
Максим Зубцов
Екатерина Евтягина
лыжные гонки
logoСергей Устюгов
Сергей Забалуев
logoДенис Спицов
logoМария Истомина
logoАртем Мальцев
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Александр Бакуров
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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