Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Сорина и Бакуров победили в классических масс-стартах, Устюгов – 4-й
Сорина выиграла классическую гонку на чемпионате войск национальной гвардии РФ.
Лыжные гонки
Чемпионат войск национальной гвардии РФ
Сыктывкар
Женщины
5 км, масс-старт, классический стиль
1. Татьяна Сорина – 14.34,8
2. Елизавета Пантрина – 9,3
3. Алена Баранова – 11,2
4. Екатерина Евтягина – 13,2
5. Анастасия Власова – 15,2
6. Анастасия Фалеева – 15,3
7. Мария Истомина – 15,4
Мужчины
10 км, масс-старт, классический стиль
1. Александр Бакуров – 25.09,6
2. Илья Порошкин – 1,4
3. Евгений Белов – 2,1
4. Сергей Устюгов – 4,4
5. Сергей Забалуев – 4,5
6. Максим Зубцов – 4,8
7. Павел Соловьев – 4,9...
12. Артем Мальцев – 16,7...
15. Денис Спицов – 1.06,9
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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