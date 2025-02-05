Вероника Степанова: «После февраля 2022‑го со мной пытались говорить на тему смены гражданства. Намеки резко прекратились, когда я в Кремле сказала, что мы победим»

Лыжница Вероника Степанова заявила, что с ней говорили на тему смены гражданства.

«За три года с Олимпиады в Пекине не было ни одного случая, чтобы спортсмен‑зимник уехал из России, получил чужое гражданство и заорал, как персонаж Виктора Сухорукова в фильме «Брат‑2»: «Я остаюсь! Я буду здесь жить!» Во всяком случае никто из нас, кто мог бы претендовать на победу в каких‑то серьезных соревнованиях. А ведь первому такому отъехавшему хотя бы призеру Олимпиады на Западе создали бы неплохие условия, нашли спонсоров, дали грант от USAID (на злобу дня).

И какие‑то прощупывания на эту тему были в первые недели и месяцы после февраля 2022‑го. Мне не надо у кого‑то об этом спрашивать, кого‑то расспрашивать – конкретно со мной пытались говорить на тему переезда, смены гражданства. Издалека, намеками. Намеки резко прекратились, когда я появилась на награждении в Кремле и сказала, что мы победим, как победили на Олимпиаде. И имела в виду победы в самом широком смысле.

Могу повторить: Россия будет побеждать. Сейчас и всегда, никаких сомнений. Но чтобы победить, надо иногда и на компромиссы идти», – написала олимпийская чемпионка в эстафете в колонке на сайте «Матч ТВ».