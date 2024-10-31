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Вероника Степанова: «Новый хозяин Белого дома не оставит без внимания ситуацию с российскими спортсменами»

Вероника Степанова считает, что Дональд Трамп сможет повлиять на спорт.

5 ноября пройдут выборы президента США. На пост претендуют Трамп и Камала Харрис.

«Осенью 2024-го уже всему миру ясно, что изолировать Россию не получилось. Если у кого-то были сомнения, то саммит БРИКС в Казани их развеял.

Из всех «изоляций» остался только спорт. За него и цепляются «наказатели», поэтому я не вижу никаких причин думать, что ситуация изменится. Если только у них на самом верху что-то не поменяется. В Вашингтоне. Да, я внимательно слежу за президентской кампанией в США. И вот что наблюдаю.

Лучший друг Трампа – босс UFC. Дэйна Уайт – один из самых успешных спортивных менеджеров нашего века, на него равняются, ему хотят подражать. Еще бы – человек построил империю, которая зарабатывает практически столько, сколько весь МОК с его Олимпиадами. При этом его мнение по поводу допуска россиян к соревнованиям хорошо известно.

Сам Трамп не раз выступал против участия трансгендеров в женских соревнованиях. Я не собираюсь судить, правильно ли Иман Хелиф стала олимпийской чемпионкой по боксу или нет – и не думаю, что мое мнение что-то значит. А вот Трамп упорно называет Хелиф «он». И мнение президента США на этот счет будет значить как раз очень много.

Трампу категорически не понравилась церемония открытия Олимпиады в Париже (назвал ее «позором»). Как видите, мнение бывшего американского президента по вопросам спорта очень похоже на мнение абсолютного большинства россиян. И резко отличается от мнения нынешнего руководства США.

У меня нет иллюзий. Трамп после победы на выборах не наберет тут же руководству МОК и не потребует срочно вернуть россиян. У него вообще руки до спорта не скоро дойдут. А когда дойдут, то первым делом он займется как раз вопросом участия трансгендеров – это его и его избирателей в сто раз больше волнует. Но и ситуацию с российскими спортсменами новый хозяин Белого дома без внимания не оставит.

Трамп обожает говорить о себе как о «мастере сделки». Ему нравится договариваться. Но чтобы договариваться, надо что-то предложить со своей стороны. А что Запад может сейчас предложить, кроме восстановления в правах россиян в спорте? Ну, наверное, восстановление авиасообщения прямого – но это недостаточно громкая история, прямую трансляцию на ESPN не организовать.

Меня легко обвинить в упрощениях, даже в примитивности подхода к сложным политическим проблемам, но ближайшее будущее покажет, права ли я и насколько. Других вариантов возвращения россиян на международную арену в том виде, как она выглядит сейчас, – МОК, международные федерации – я не вижу.

По-прежнему считаю, что мировой спорт нуждается в серьезных изменениях, новых форматах и идеях. Но для этого надо, чтобы в нем доминировали компании-спонсоры из стран «большого БРИКС». Это точно случится, но займет какое-то время, моя спортивная карьера уже закончится. А быстрый вариант – только через Трампа в Белом доме. Кстати, прошу эту колонку не считать вмешательством в американские выборы!» – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoМОК
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logoДана Уайт
Политика
logoМатч ТВ
logoВероника Степанова
logoДональд Трамп
logoИман Хелиф
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