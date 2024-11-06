Степанова о выборах в США: «Илон Маск крут, за что ни берется – все получается. Даешь Игры доброй воли 2.0»

Вероника Степанова высказалась о результатах выборов президента в США.

После подведения предварительных итогов голосования уверенно лидирует Дональд Трамп.

Степанова опубликовала скриншот твита бизнесмена Илона Маска : «Народ США дал Трампу кристально четкий мандат на перемены».

«Кажется, пора аккаунт на X восстановить и обновить. Маск крут, конечно, за что ни берется – все получается. Даешь Игры доброй воли 2.0, Илон!» – написала олимпийская чемпионка.

Игры доброй воли – серия международных соревнований, задуманных как альтернатива Олимпийским играм. Их идея возникла у медиамагната Теда Тернера после бойкота США Олимпиады-1980 и ответного бойкота СССР Игр-1984. Проводились с 1986-го по 2001 год.

Вероника Степанова: «Новый хозяин Белого дома не оставит без внимания ситуацию с российскими спортсменами»