Степанова о выборах в США: «Илон Маск крут, за что ни берется – все получается. Даешь Игры доброй воли 2.0»
Вероника Степанова высказалась о результатах выборов президента в США.
После подведения предварительных итогов голосования уверенно лидирует Дональд Трамп.
Степанова опубликовала скриншот твита бизнесмена Илона Маска: «Народ США дал Трампу кристально четкий мандат на перемены».
«Кажется, пора аккаунт на X восстановить и обновить. Маск крут, конечно, за что ни берется – все получается. Даешь Игры доброй воли 2.0, Илон!» – написала олимпийская чемпионка.
Игры доброй воли – серия международных соревнований, задуманных как альтернатива Олимпийским играм. Их идея возникла у медиамагната Теда Тернера после бойкота США Олимпиады-1980 и ответного бойкота СССР Игр-1984. Проводились с 1986-го по 2001 год.
Вероника Степанова: «Новый хозяин Белого дома не оставит без внимания ситуацию с российскими спортсменами»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
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