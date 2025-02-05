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«Это довольно тяжело». Халварссон не может вернуться домой перед ЧМ, потому что у него болеет семья

Халварссон не может вернуться домой перед ЧМ, потому что у него болеет семья.

– Сейчас дома у меня пока что нет. Я не могу туда вернуться. Потому что все болеют – и дети, и моя жена Изабель. Так что пока придется держаться от дома подальше.

– А где же ты ночуешь?

– Я живу у бабушки с дедушкой в Сагмире. Я провел там последние несколько ночей. Я не ночевал у них уже 25 лет, так что момент немного особенный. 

– Звучит так, что у тебя сейчас непростой период в жизни.

– Непростой. Очень грустно, что я не могу увидеться с Изабель и детьми.

– И какой прогноз? Когда ты сможешь вернуться?

– Я не знаю. Пока все выглядит довольно мрачно. Изабель сначала держалась, у нее не было симптомов, но теперь и она заболела. Возможно, все станет лучше завтра. Возможно – через неделю. Без понятия. И это довольно тяжело.

Я не могу вернуться домой до тех пор, пока у них не исчезнут все симптомы. В это время года нужно относиться к здоровью серьезнее всего, – рассказал шведский лыжник.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Expressen
logoКалле Халварссон
logoсборная Швеции
logoчемпионат мира
лыжные гонки
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