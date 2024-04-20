Калле Халварссон: «Остаюсь еще как минимум на сезон. Мечтаю о возможности завершить карьеру на домашнем ЧМ-2027»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Швеции Олимпиада-2026 Калле Халварссон Лыжи

Шведский лыжник Калле Халварссон заявил, что продолжит карьеру.

Халварссону 35 лет, он трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам. На прошлой неделе в его семье родился второй ребенок.

«Остаюсь еще как минимум на сезон. В 2026 году будут Олимпийские игры, а затем, в 2027-м, чемпионат мира в Фалуне (Швеция). Мечтаю о возможности завершить карьеру в домашнем Фалуне через три года.

Я очень мотивирован, не чувствую себя уставшим или старым. Впереди захватывающий сезон с чемпионатом мира в Тронхейме (Норвегия). Именно там я показывал лучшие результаты прошедшей зимой, заняв четвертое и пятое места», – цитирует слова Халварссона Nordic Magazine со ссылкой на Falu-Kuriren.

 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Халварссон - как лакмусовая бумажка: если он в сборной, значит у шведов всё очень плохо. Потому что ясно, что он ни на что не годен, а заменить некем.

В свое время таким маркером был Скар из норвежской спринтерской группы. Медленный пенсионер. И было ясно как божий день: у норгов в спринте - пустыня. Вот как Клэбо там все наразвивал и напопуляризировал.

Еще орава Венг из той же серии.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий