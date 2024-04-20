Калле Халварссон: «Остаюсь еще как минимум на сезон. Мечтаю о возможности завершить карьеру на домашнем ЧМ-2027»

Шведский лыжник Калле Халварссон заявил, что продолжит карьеру.

Халварссону 35 лет, он трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам. На прошлой неделе в его семье родился второй ребенок.

«Остаюсь еще как минимум на сезон. В 2026 году будут Олимпийские игры, а затем, в 2027-м, чемпионат мира в Фалуне (Швеция). Мечтаю о возможности завершить карьеру в домашнем Фалуне через три года.

Я очень мотивирован, не чувствую себя уставшим или старым. Впереди захватывающий сезон с чемпионатом мира в Тронхейме (Норвегия). Именно там я показывал лучшие результаты прошедшей зимой, заняв четвертое и пятое места», – цитирует слова Халварссона Nordic Magazine со ссылкой на Falu-Kuriren.