В норвежском сериале разыграли фиктивные «похороны» Петтера Нортуга. С «прощальной речью» выступили Клэбо и Халварссон

Теги Манчестер Юнайтед лыжные гонки чемпионат мира фото сборная Норвегии сборная Швеции Петтер Нортуг Калле Халварссон Йоханнес Клэбо Лыжи

В норвежском сериале разыграли фиктивные «похороны» лыжника Петтера Нортуга.

Юмористическое шоу под названием «Спасибо за все» выходит на канале VGTV. В новом выпуске 13-кратный чемпион мира Нортуг лежал в гробу, в то время как коллеги по спорту произносили «прощальные речи» в адрес 38-летнего лыжника.

«Когда кто-то умирает в молодом возрасте, это кажется неправильным. Но не в твоем случае.

Как лыжник я всегда был лучше тебя. Самое прекрасное в твоей смерти – это то, что ты не можешь наговорить дерзостей мне в ответ. Ну и как теперь ощущения, Петтер?» – выступил шведский лыжник, трехкратный призер чемпионатов мира Калле Халварссон.
 
«У тебя была возможность уйти на пике, но ты решил пробежать несколько кругов почета, чтобы собрать 54-е места. В любом случае, было больно видеть лыжника с былым величием, неделя за неделей выступающем на ужасно низком уровне. Ты был в каком-то смысле «Манчестером Юнайтед» на лыжах.

Правда в том, что после ЧМ в Фалуне у тебя был примерно тот же статус в лыжной среде, что и у шамана Дюрека в королевской семье. Приятно, что ты есть, но каждый раз стыдно, когда ты высовываешься», – сказал девятикратный чемпион мира из Норвегии Йоханнес Клэбо.

ФОТО

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Норвежцы изобрели прожарку
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий