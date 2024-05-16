В норвежском сериале разыграли фиктивные «похороны» Петтера Нортуга. С «прощальной речью» выступили Клэбо и Халварссон

В норвежском сериале разыграли фиктивные «похороны» лыжника Петтера Нортуга.

Юмористическое шоу под названием «Спасибо за все» выходит на канале VGTV. В новом выпуске 13-кратный чемпион мира Нортуг лежал в гробу, в то время как коллеги по спорту произносили «прощальные речи» в адрес 38-летнего лыжника.

«Когда кто-то умирает в молодом возрасте, это кажется неправильным. Но не в твоем случае.

Как лыжник я всегда был лучше тебя. Самое прекрасное в твоей смерти – это то, что ты не можешь наговорить дерзостей мне в ответ. Ну и как теперь ощущения, Петтер?» – выступил шведский лыжник, трехкратный призер чемпионатов мира Калле Халварссон.



«У тебя была возможность уйти на пике, но ты решил пробежать несколько кругов почета, чтобы собрать 54-е места. В любом случае, было больно видеть лыжника с былым величием, неделя за неделей выступающем на ужасно низком уровне. Ты был в каком-то смысле «Манчестером Юнайтед» на лыжах.

Правда в том, что после ЧМ в Фалуне у тебя был примерно тот же статус в лыжной среде, что и у шамана Дюрека в королевской семье. Приятно, что ты есть, но каждый раз стыдно, когда ты высовываешься», – сказал девятикратный чемпион мира из Норвегии Йоханнес Клэбо.

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