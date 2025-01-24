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Вероника Степанова: «Нельзя допустить, чтобы мы вернулись намного слабее, чем были в 2022-м. Нам нужны особые гонки, которые будут максимально имитировать ЧМ и Олимпиады»

Вероника Степанова высказалась о возвращении россиян на международные старты.

«Нельзя допустить, чтобы мы вернулись намного слабее, чем были в 2022-м. Ключевое слово — «намного». Все ближайшие Олимпиады, чемпионаты мира пройдут в Европе. Там другой снег, другие по конфигурации трассы, там уже не первый сезон запрещены высокофторированные парафины.

Со снегом ничего не поделать, но нужны внутренние российские соревнования, в которых будут бежать на лыжах без следов фтора и по по-настоящему сложным трассам — как в Европе.

Когда я смотрю телетрансляции гонок Кубка России, периодически вижу, как лидеры догоняют по дистанции более слабых спортсменов. У нас это называется «замкнуть на круг». «Круговых» в трансляции всегда видно по хромающей технике хода, и каждый раз у меня такое ощущение, что лыжные трассы сделаны как раз под самого слабого участника. Чтобы не упал, чтобы доехал до заветного кандидата в мастера.

Слушайте, мы все мечтали стать КМС когда-то, но не рассчитывали бегать одновременно с Устюговым, Большуновым или Натальей Терентьевой/Непряевой в одной гонке. Не было такого в те времена, когда Устюгов блистал на том же «Тур де Ски»!

Нет, чтобы вернуться громко, ярко, нам срочно нужны особые гонки, целые туры, которые будут максимально имитировать чемпионаты мира и Олимпиады. И да, только для тех, кто реально может претендовать на медали на международной арене.

Кстати, прообраз уже есть — в Гонке Легкова в прошлом году бежали только лидеры сборной. Но там лично сам Александр решал, кого пригласить на соревнования его имени, – написала Степанова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
logoВероника Степанова
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
отстранение и возвращение России
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