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Степанова о Российско-Китайских играх: «Наше возвращение на мировую арену совершенно точно начнется через детский, юношеский, молодежный спорт»

Вероника Степанова высказалась о важности Российско-Китайских молодежных игр.

IV Российско-Китайские молодежные зимние игры пройдут с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске.

«Наше возвращение на мировую арену совершенно точно начнется через детский, юношеский, молодежный спорт. Это более приемлемый выход из ситуации, в которую загнали международный спорт некоторые его руководители.

Смотрю внимательно сама и вам советую: как только наши юные атлеты отправятся на, скажем, юношеские Олимпийские игры, то и общее возвращение не за горами. <...> 

Сахалинская область входит в топ-10 регионов России по доходам населения. Да, это нефть и газ – все, как в Норвегии. И да, надо придумать, как убедить людей свои растущие доходы направить на спорт и физкультуру, а не на большее количество съеденных бургеров или пиццы.

Для этого надо построить спортивные объекты. А спортивные объекты у нас (и не только у нас) появляются или обновляются под значимые спортивные соревнования, лучше международные.

Хотя Южно-Сахалинск уже уникален – это я вам как уроженка Камчатки говорю, у нас к богатому соседу определенная зависть есть все же. Но не завидовать классному курорту «Горный воздух» нельзя. В каком еще областном центре России есть «горнолыжка» на все вкусы прямо в черте города?!

Ну а теперь поговорим о главном. О нашем великом восточном соседе. Китай – это тот фактор, который должны учитывать все и во всем. А частности, в спорте и туризме. <...> 

Самый главный турист в мире в 2025-м – китайский. Я нашла статистику: в прошлом году наши китайские соседи совершили более 100 миллионов поездок за рубеж. В среднем в каждой поездке они потратили по 12 000 юаней – это 180 000 рублей.

Те же европейские курорты давно и серьезно работают над привлечением именно китайцев. Но Сахалин (и Камчатка) куда ближе. Осталось продемонстрировать, что Южно-Сахалинск может предложить не меньше, чем Куршевель (не была) или Санкт-Мориц (была, «дорого богато» и толпы).

Перед Олимпиадой в Пекине китайские товарищи вложили огромные деньги в зимний спорт. Я слышала о таких цифрах, потраченных конкретно на лыжные гонки, что в них сложно поверить — это больше всех бюджетов лыжных сборных всего мира в разы.

В Китае госпрограмма – в течение десяти лет 300 миллионов человек должны заниматься зимними видами спорта, хотя бы иногда. Даже если 1% из этого числа приобщится к лыжам — это уже больше, чем всех лыжников на планете сейчас.

В 2023 году в Китае было зарегистрировано более 385 миллионов так называемых «зимних туристических поездок» – на 38% больше, чем в 2022 году.

Только Фестиваль льда и снега в Харбине в последний снежный сезон посетило более 87 миллионов человек, что на 300% больше, чем в предыдущем. В результате просто фантастический рост доходов от зимнего туризма – на 500%. Просто ошеломляющие цифры – 124,8 миллиарда юаней (1,8 триллиона рублей).

Я понимаю, что большинство из этих китайцев просто приехало откуда-то с юга страны посмотреть на ледяные скульптуры и в снежки поиграть. Но это пока. Уже начали интересоваться, смотреть.

Самую успешную с точки зрения доходов «зимнюю» спортсменку зовут Эйлин Гу, и она китаянка. Ок, китаянка она наполовину и выросла в США, но аудитория у нее чуть ли на на 100% китайская», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoВероника Степанова
logoМатч ТВ
лыжные гонки
Российско-китайские молодежные игры
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