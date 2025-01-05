Терентьева о Степановой: «Веронику я жду, жду нашего соперничества молодых мамочек»

Наталья Терентьева заявила, что ждет возвращения в спорт Вероники Степановой.

Степанова пропускает сезон из-за беременности. Терентьева родила дочь в августе и спустя четыре месяца вернулась на соревнования.

— Ребенок всегда со мной, потому что я кормлю. И в каких‑то моментах мне очень тяжело, потому что у стало намного больше обязанностей и дел.

Александр (Терентьев) тоже очень сильно помогает. С другой стороны, это такая большая поддержка и отдушина, дочь меня мотивирует и воодушевляет.

— Вероника Степанова собралась с вами командные спринты бегать.

— Веронику я жду, жду нашего соперничества молодых мамочек.

— То есть вы согласны?

— Конечно, — сказала Терентьева.

Вероника Степанова: «Равных Терентьевой нет. Хочу с ней бежать командный спринт на Олимпиаде!»