Терентьева о Степановой: «Веронику я жду, жду нашего соперничества молодых мамочек»
Наталья Терентьева заявила, что ждет возвращения в спорт Вероники Степановой.
Степанова пропускает сезон из-за беременности. Терентьева родила дочь в августе и спустя четыре месяца вернулась на соревнования.
— Ребенок всегда со мной, потому что я кормлю. И в каких‑то моментах мне очень тяжело, потому что у стало намного больше обязанностей и дел.
Александр (Терентьев) тоже очень сильно помогает. С другой стороны, это такая большая поддержка и отдушина, дочь меня мотивирует и воодушевляет.
— Вероника Степанова собралась с вами командные спринты бегать.
— Веронику я жду, жду нашего соперничества молодых мамочек.
— То есть вы согласны?
— Конечно, — сказала Терентьева.
Вероника Степанова: «Равных Терентьевой нет. Хочу с ней бежать командный спринт на Олимпиаде!»
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем