⚡️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Шлинн – 2-я, Нисканен – 3-я
Американка Джесси Диггинс победила в коньковой «разделка» на Кубке мира в Италии.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап
Конье, Италия
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Джесси Диггинс (США) – 23.59,7
2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 5,1
3. Кертту Нисканен (Швеция) – 15,4
4. Катержина Янатова (Чехия) – 24,5
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 45,8
6. Надин Фендрих (Швейцария) – 52,0
7. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 58,6
8. Лотта Венг (Норвегия) – 58,9
9. Флора Дольчи (Франция) – 1.03,9
10. Майя Далквист (Швеция) – 1.04,4
11. Марен Вангенстен (Норвегия) – 1.11,3
12. Вильма Рююттю (Финляндия) – 1.14,0
13. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 1.19,1
14. Элина Реннлунд (Швеция) – 1.20,7
15. Катерина Ганц (Италия) – 1.23,0
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем