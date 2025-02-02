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⚡️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Шлинн – 2-я, Нисканен – 3-я

Американка Джесси Диггинс победила в коньковой «разделка» на Кубке мира в Италии.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап

Конье, Италия

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Джесси Диггинс (США) – 23.59,7

2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 5,1 

3. Кертту Нисканен (Швеция) – 15,4 

4. Катержина Янатова (Чехия) – 24,5 

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 45,8 

6. Надин Фендрих (Швейцария) – 52,0 

7. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)  – 58,6 

8. Лотта Венг (Норвегия) – 58,9 

9. Флора Дольчи (Франция) – 1.03,9 

10. Майя Далквист (Швеция) – 1.04,4 

11. Марен Вангенстен (Норвегия) – 1.11,3 

12. Вильма Рююттю (Финляндия) – 1.14,0 

13. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 1.19,1

14. Элина Реннлунд (Швеция) – 1.20,7 

15. Катерина Ганц (Италия) – 1.23,0 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
результаты
лыжные гонки
гонка 10 км (жен)
logoсборная Франции жен
logoАстрид Ойре Шлинн
Катержина Янатова
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoМайя Далквист
logoДжесси Диггинс
Каролине Симпсон-Ларсен
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Джулия Керн
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logoКертту Нисканен
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logoсборная США жен
logoЛотта Венг
logoКатарина Хенниг
сборная Чехии жен
Флора Дольчи
logoАнне Кьерсти Калво
Надин Фендрих
сборная Швейцарии жен
logoМоа Лундгрен
Эмма Мерк
Марен Вангенстен
Вильма Рююттю
Элина Реннлунд
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