⚡️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Шлинн – 2-я, Нисканен – 3-я

Американка Джесси Диггинс победила в коньковой «разделка» на Кубке мира в Италии.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 6-й этап Конье, Италия Женщины 10 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Джесси Диггинс (США) – 23.59,7 2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 5,1 3. Кертту Нисканен (Швеция) – 15,4 4. Катержина Янатова (Чехия) – 24,5 5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 45,8 6. Надин Фендрих (Швейцария) – 52,0 7. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 58,6 8. Лотта Венг (Норвегия) – 58,9 9. Флора Дольчи (Франция) – 1.03,9 10. Майя Далквист (Швеция) – 1.04,4 11. Марен Вангенстен (Норвегия) – 1.11,3 12. Вильма Рююттю (Финляндия) – 1.14,0 13. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 1.19,1 14. Элина Реннлунд (Швеция) – 1.20,7 15. Катерина Ганц (Италия) – 1.23,0