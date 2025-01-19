0

Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Форфанг – 2-й, Херль – 3-й

Даниэль Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Закопане.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Закопане, Польша

HS140

1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 316,7 балла (136,0 м + 139,5 м)

2. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 309,4 (137,0 + 136,0)

3. Ян Херль (Австрия) – 309,3 (136,0 + 140,0)

4. Анже Ланишек (Словения) – 305,2 (145,0 + 130,0)

5. Павел Вонсек (Польша) – 300,3 (136,0 + 137,0)

6. Михаэль Хайбек (Австрия) – 298,5 (136,0 + 133,5)

7. Щтефан Крафт (Австрия) – 297,4 (131,5 + 137,0)

8. Карл Гайгер (Германия) – 294,0 (134,0 + 134,0)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoсборная Польши (прыжки с трамплина)
прыжки с трамплина
Анже Ланишек
Карл Гайгер
результаты
Йоханн Андре Форфанг
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoШтефан Крафт
Ян Херль
logoМихаэль Хайбек
logoКубок мира
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Павел Вонсек
Даниэль Чофениг
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Турне четырех трамплинов. Чофениг выиграл 4-й этап и общий зачет, Херль – 2-й, Крафт – 3-й
146 января, 17:44
Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт выиграл квалификацию, Ортнер – 2-й, Дешванден – 3-й
5 января, 18:25
Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Крафт победил, Херль – 2-й, Чофениг – 3-й
74 января, 14:35
Рекомендуем
Главные новости
Отец Большунова: «Сам не понимаю, что происходит с Александром. Случайность за случайностью. Черная полоса»
121 минуту назад
Горные лыжи. Кубок мира. Макграт выиграл слалом, Хауган – 2-й, Кристофферсен – 3-й
1сегодня, 18:42
Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в супергиганте, Гут-Бехрами – 2-я, Сутер – 3-я
1сегодня, 18:29
Елена Вяльбе: «Больше не буду говорить про Большунова. Саша попросил об этом три дня назад. Оставьте его в покое»
13сегодня, 16:05
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Поромаа победил в классическом масс-старте на 20 км, Нисканен – 2-й, Крюгер – 3-й
96сегодня, 15:40
Губерниев о Большунове: «Не понимаю, почему идут призывы: «Давайте пожалеем Александра, будем добрее». Он девица красная что ли, чтобы жалеть его?»
6сегодня, 14:20
Бородавко о Большунове: «Болезни не дают нормально тренироваться, чтобы выйти на более высокий уровень. Есть переживания»
3сегодня, 14:10
Юрий Бородавко: «Этап в Казани прошел на высочайшем уровне. Здесь, возможно, было даже лучше, чем на некоторых этапах Кубка мира»
11сегодня, 13:20
Илья Семиков: «Смотрю, как бегают ребята на этапах Кубка мира. К сожалению, у нас в России темп на масс-стартах намного ниже»
12сегодня, 12:03
Юрий Бородавко: «Горбунов палкой задел носок лыжи Большунова, она поменяла направление, что спровоцировало падение. Умысла никакого не было»
4сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 4-я
6сегодня, 19:28
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Валнес – 2-й, Ангер – 3-й
18сегодня, 19:22
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
6сегодня, 14:48
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев продолжает лидировать, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 5-й
сегодня, 14:45
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем