Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Форфанг – 2-й, Херль – 3-й

Даниэль Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Закопане.

Прыжки с трамплина Кубок мира Закопане, Польша HS140 1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 316,7 балла (136,0 м + 139,5 м) 2. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 309,4 (137,0 + 136,0) 3. Ян Херль (Австрия) – 309,3 (136,0 + 140,0) 4. Анже Ланишек (Словения) – 305,2 (145,0 + 130,0) 5. Павел Вонсек (Польша) – 300,3 (136,0 + 137,0) 6. Михаэль Хайбек (Австрия) – 298,5 (136,0 + 133,5) 7. Щтефан Крафт (Австрия) – 297,4 (131,5 + 137,0) 8. Карл Гайгер (Германия) – 294,0 (134,0 + 134,0)