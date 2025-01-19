Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Форфанг – 2-й, Херль – 3-й
Даниэль Чофениг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Закопане.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Закопане, Польша
HS140
1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 316,7 балла (136,0 м + 139,5 м)
2. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 309,4 (137,0 + 136,0)
3. Ян Херль (Австрия) – 309,3 (136,0 + 140,0)
4. Анже Ланишек (Словения) – 305,2 (145,0 + 130,0)
5. Павел Вонсек (Польша) – 300,3 (136,0 + 137,0)
6. Михаэль Хайбек (Австрия) – 298,5 (136,0 + 133,5)
7. Щтефан Крафт (Австрия) – 297,4 (131,5 + 137,0)
8. Карл Гайгер (Германия) – 294,0 (134,0 + 134,0)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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