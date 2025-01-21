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Клэбо, Йохауг, Амундсен, Крюгер, Хайди Венг, Шлинн, Шистад, Валнес, Гульберг вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира-2025

Клэбо, Йохауг, Амундсен, Крюгер вошли в состав сборной Норвегии на ЧМ-2025.

Чемпионат мира по лыжам пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

Сборная Норвегии

Женщины

Кристина Ставос Шистад

Юлия Мире

Тереза Йохауг

Хайди Венг

Лотта Венг

Матильде Мирвол

Астрид Ойре Шлинн

Кристин Фоснес

Силье Теодорсен

Нура Саннесс

Хелене Марие Фоссесхолм

Мужчины

Харальд Амундсен

Йоханнес Клэбо

Мартин Левстрем Ниенге

Симен Хегстад Крюгер

Пол Гульберг

Ян Томас Йенссен

Эрик Валнес

Андреас Фьюрен Рее

Эвен Нортуг

Матс Вильям Йенссен

Еще одно имя в женском составе и два в мужском будут названы позже.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
logoсборная Норвегии жен
logoчемпионат мира
logoсборная Норвегии
лыжные гонки
logoХаральд Амундсен
Нура Саннесс
Андреас Фьюрен Рее
logoЭвен Нортуг
logoСимен Хегстад Крюгер
logoПол Гульберг
logoМатильде Мирвол
Матс Вильям Йенссен
logoАстрид Ойре Шлинн
logoМартин Левстрем Ниенге
logoХелене Марие Фоссесхолм
Кристин Фоснес
Ян Томас Йенссен
logoЙоханнес Клэбо
logoКристине Ставос Шистад
logoЛотта Венг
logoТереза Йохауг
Силье Теодорсен
logoЭрик Валнес
logoЮлие Мире
logoХайди Венг
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