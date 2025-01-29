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Васильев о завершениях карьер норвежских спортсменов: «Без легального допинга они могут выглядеть на Олимпиаде совсем печально»

Васильев связал завершения карьер норвежских спортсменов с легальным допингом.

Раннее биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо, двоеборец Ярл Магнус Риибер объявили, что уйдут из спорта после текущего сезона. Лыжница Тереза Йохауг заявила, что не планирует выступать на Олимпиаде-2026.

«Чтобы понять, что происходит, необходимо находиться в Федерации лыжных гонок в Норвегии и Федерации биатлона этой страны. Впрочем, догадаться несложно. У меня нет доказательств, но, судя по тому, как складываются события, это связано с легальным допингом. Ведь посыпались они сразу друг за другом. Легализованные допингисты, они «мегабольные люди», и в соответствии с тем, что они такие больные, им разрешены даже тяжелые допинговые препараты. 

Похоже, где-то прошла информация, что на Олимпийских играх будет запрещено любое использование допинга, а без этого они могут выглядеть совсем печально. Вот, чтобы не выглядеть печально, они резко заинтересовались своими семейными делами. 

Йохауг сказала, что ей не интересны теперь Олимпийские игры. Это очень странно звучит, у любого спортсмена главная цель – это завоевать медаль на Олимпийских играх. Зачем вы вообще занимались спортом, если вам не интересны Олимпийские игры? Смехотворные аргументы. 

Если на следующей Олимпиаде легально нельзя будет допинг есть, то результаты будут совсем не те, как к которым они привыкли. Много лет говорю – давно пора. Возможно, кто-то услышал. Я был бы этому очень рад», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoЯрл Магнус Риибер
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
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logoТарьей Бо
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