Елена Вяльбе: «Больше не буду говорить про Большунова. Саша попросил об этом три дня назад. Оставьте его в покое»

Елена Вяльбе призвала оставить Александра Большунова в покое.

В скиатлоне на этапе Кубка России в Казани Большунов упал меньше чем за километр до финиша. На тот момент он шел среди лидеров, в итоге занял 23-е место.

«Я больше не буду говорить про Сашу. Он попросил об этом три дня назад. Дайте ему успокоиться, оставьте его в покое. У него все хорошо.

Что касается падений в скиатлоне, могу сказать, что в этом есть интерес для болельщика, когда такой драматизм. Конечно, я хочу, чтобы спортсмены избегали травм и падений. Чтобы они не ломали палки и другой инвентарь. Но это спорт, масс-старт, такое бывает везде. Мы только наблюдатели и молимся, чтобы никто ничего не сломал», – сказала глава ФЛГР .

Также она прокомментировала итоги женской гонки, которую выиграла Дарья Непряева .

«Перед каждой гонкой всегда было 2-3 человека, на которых хотелось поставить. Практически всегда угадывали. Но все же были неожиданности. Да, сегодняшняя женская гонка – это самая большая неожиданность. Все-таки Дарья больше тяготеет к спринтерским гонкам. Но она молодец. В целом очень интересно.

Выиграет ли Фалеева все спринты в нынешнем сезоне, уже не знаю. Наталья (Терентьева ) уверенно вернулась. Еще не факт, как оно будет. Мне кажется, если бы трасса была бы чуть сложнее, возможно, Наталья выиграла бы. Поэтому Насте Фалеевой нужно работать», – добавила Вяльбе .