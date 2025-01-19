  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Елена Вяльбе: «Больше не буду говорить про Большунова. Саша попросил об этом три дня назад. Оставьте его в покое»
13

Елена Вяльбе: «Больше не буду говорить про Большунова. Саша попросил об этом три дня назад. Оставьте его в покое»

Елена Вяльбе призвала оставить Александра Большунова в покое.

В скиатлоне на этапе Кубка России в Казани Большунов упал меньше чем за километр до финиша. На тот момент он шел среди лидеров, в итоге занял 23-е место.

«Я больше не буду говорить про Сашу. Он попросил об этом три дня назад. Дайте ему успокоиться, оставьте его в покое. У него все хорошо.

Что касается падений в скиатлоне, могу сказать, что в этом есть интерес для болельщика, когда такой драматизм. Конечно, я хочу, чтобы спортсмены избегали травм и падений. Чтобы они не ломали палки и другой инвентарь. Но это спорт, масс-старт, такое бывает везде. Мы только наблюдатели и молимся, чтобы никто ничего не сломал», – сказала глава ФЛГР.

Также она прокомментировала итоги женской гонки, которую выиграла Дарья Непряева.

«Перед каждой гонкой всегда было 2-3 человека, на которых хотелось поставить. Практически всегда угадывали. Но все же были неожиданности. Да, сегодняшняя женская гонка – это самая большая неожиданность. Все-таки Дарья больше тяготеет к спринтерским гонкам. Но она молодец. В целом очень интересно.

Выиграет ли Фалеева все спринты в нынешнем сезоне, уже не знаю. Наталья (Терентьева) уверенно вернулась. Еще не факт, как оно будет. Мне кажется, если бы трасса была бы чуть сложнее, возможно, Наталья выиграла бы. Поэтому Насте Фалеевой нужно работать», – добавила Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoЕлена Вяльбе
logoАлександр Большунов
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАнастасия Фалеева
logoКубок России
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoДарья Непряева
ФЛГР
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Губерниев о Вяльбе во главе ФЛГР: «Никто не развивает спорт в стране. Им одно место прикрыли Большунов, Непряева – а что внизу?»
8630 декабря 2024, 14:23
Вяльбе о Кубке России: «В прошлом году было видно, насколько все ребята хотели обыграть Большунова, но в этом году другой интерес»
123 декабря 2024, 18:03
Юрий Бородавко: «Пока Большунов не готов показывать серьезные результаты, много тренировочной работы потеряно. За счет гонок он наберет свою форму обязательно»
422 декабря 2024, 13:38
Рекомендуем
Главные новости
Отец Большунова: «Сам не понимаю, что происходит с Александром. Случайность за случайностью. Черная полоса»
122 минуты назад
Горные лыжи. Кубок мира. Макграт выиграл слалом, Хауган – 2-й, Кристофферсен – 3-й
1сегодня, 18:42
Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в супергиганте, Гут-Бехрами – 2-я, Сутер – 3-я
1сегодня, 18:29
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Чофениг победил, Форфанг – 2-й, Херль – 3-й
сегодня, 18:02
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Поромаа победил в классическом масс-старте на 20 км, Нисканен – 2-й, Крюгер – 3-й
96сегодня, 15:40
Губерниев о Большунове: «Не понимаю, почему идут призывы: «Давайте пожалеем Александра, будем добрее». Он девица красная что ли, чтобы жалеть его?»
6сегодня, 14:20
Бородавко о Большунове: «Болезни не дают нормально тренироваться, чтобы выйти на более высокий уровень. Есть переживания»
3сегодня, 14:10
Юрий Бородавко: «Этап в Казани прошел на высочайшем уровне. Здесь, возможно, было даже лучше, чем на некоторых этапах Кубка мира»
11сегодня, 13:20
Илья Семиков: «Смотрю, как бегают ребята на этапах Кубка мира. К сожалению, у нас в России темп на масс-стартах намного ниже»
12сегодня, 12:03
Юрий Бородавко: «Горбунов палкой задел носок лыжи Большунова, она поменяла направление, что спровоцировало падение. Умысла никакого не было»
4сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 4-я
6сегодня, 19:28
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Валнес – 2-й, Ангер – 3-й
18сегодня, 19:22
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
6сегодня, 14:48
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев продолжает лидировать, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 5-й
сегодня, 14:45
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем