Елена Вяльбе: «Больше не буду говорить про Большунова. Саша попросил об этом три дня назад. Оставьте его в покое»
В скиатлоне на этапе Кубка России в Казани Большунов упал меньше чем за километр до финиша. На тот момент он шел среди лидеров, в итоге занял 23-е место.
«Я больше не буду говорить про Сашу. Он попросил об этом три дня назад. Дайте ему успокоиться, оставьте его в покое. У него все хорошо.
Что касается падений в скиатлоне, могу сказать, что в этом есть интерес для болельщика, когда такой драматизм. Конечно, я хочу, чтобы спортсмены избегали травм и падений. Чтобы они не ломали палки и другой инвентарь. Но это спорт, масс-старт, такое бывает везде. Мы только наблюдатели и молимся, чтобы никто ничего не сломал», – сказала глава ФЛГР.
Также она прокомментировала итоги женской гонки, которую выиграла Дарья Непряева.
«Перед каждой гонкой всегда было 2-3 человека, на которых хотелось поставить. Практически всегда угадывали. Но все же были неожиданности. Да, сегодняшняя женская гонка – это самая большая неожиданность. Все-таки Дарья больше тяготеет к спринтерским гонкам. Но она молодец. В целом очень интересно.
Выиграет ли Фалеева все спринты в нынешнем сезоне, уже не знаю. Наталья (Терентьева) уверенно вернулась. Еще не факт, как оно будет. Мне кажется, если бы трасса была бы чуть сложнее, возможно, Наталья выиграла бы. Поэтому Насте Фалеевой нужно работать», – добавила Вяльбе.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий