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  • Вяльбе о Большунове: «Дал сбой организм: не спина, но это простуды, аллергия. Он в этом сезоне еще не раз покажет класс, а мы должны пожелать ему здоровья и успехов»
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Вяльбе о Большунове: «Дал сбой организм: не спина, но это простуды, аллергия. Он в этом сезоне еще не раз покажет класс, а мы должны пожелать ему здоровья и успехов»

Елена Вяльбе рассказала о проблемах со здоровьем у Александра Большунова.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов сейчас пропускает этап Кубка России в Казани.

«Большунов – не первый спортсмен в циклических видах, который после фееричного сезона проводит следующий сезон в скомканном виде. Дал сбой организм. Не спина, но это простуды, аллергия. Надо ему пожелать здоровья, поменьше о нем говорить. Пусть побудет с семьей.

Он в этом сезоне не раз еще покажет класс, а мы должны пожелать ему здоровья и успехов», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

Ранее на Кубке России завершилась женская коньковая гонка на 10 км с раздельным стартом. Победу одержала Наталья Тереньтева, у которой в августе родилась дочь. Второе место заняла Алина Пеклецова, третье – Екатерина Смирнова.

«Гонка огненная! Я болела. У меня было два претендента на победу – Наталья, а также Смирнова. После рождения ребенка так вернуться для Терентьевой – это подвиг. Хочу обратиться к девчонкам, чтобы они рожали детей, это никак не мешает результатам, может, помогает их и улучшить.

Круг довольно сложный. Но у Натальи техника идеальная. На идеальной технике можно выиграть достаточно много.

Пеклецовой на равнине тяжело? С техникой большие проблемы, на равнине улучшений я не вижу. Она там сбивается и едва ли не падает. Она прогрессирует, но это все не так быстро. Она молодец, работает, через год‑два она будет словно лебедь, станет лучше технически и физически.

Смирновой тяжело сохранять желтую майку? Она лучше, чем на предыдущем этапе. С пользой провела новогодние праздники. Она стреляный воробей. На подъемах она увереннее, чем на равнине», – отметила Вяльбе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Большунов
logoЕлена Вяльбе
logoсборная России жен (лыжные гонки)
ФЛГР
logoсборная России (лыжные гонки)
logoНаталья Терентьева (Непряева)
Екатерина Смирнова
Алина Пеклецова
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