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Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Феллер – 2-й, Гштрайн – 3-й

Норвежец Тимон Хауган выиграл слалом на этапе Кубке мира в Шладминге.

Горные лыжи

Кубок мира

Шладминг, Австрия

Мужчины

Слалом

1. Тимон Хауган (Норвегия) – 1.48,05

2. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,20

3. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,67

4. Линус Штрассер (Германия) – 0,77

5. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,83

6. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,88

7. Стивен Амьез (Франция) – 1,02

8. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,18

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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слалом
горные лыжи
Фабио Гштрайн
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Атле Ли Макграт
Лоик Мейар
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