Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Феллер – 2-й, Гштрайн – 3-й

Норвежец Тимон Хауган выиграл слалом на этапе Кубке мира в Шладминге.

Горные лыжи Кубок мира Шладминг, Австрия Мужчины Слалом 1. Тимон Хауган (Норвегия) – 1.48,05 2. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,20 3. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,67 4. Линус Штрассер (Германия) – 0,77 5. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,83 6. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,88 7. Стивен Амьез (Франция) – 1,02 8. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,18