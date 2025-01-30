Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Феллер – 2-й, Гштрайн – 3-й
Норвежец Тимон Хауган выиграл слалом на этапе Кубке мира в Шладминге.
Горные лыжи
Кубок мира
Шладминг, Австрия
Мужчины
Слалом
1. Тимон Хауган (Норвегия) – 1.48,05
2. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,20
3. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,67
4. Линус Штрассер (Германия) – 0,77
5. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,83
6. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,88
7. Стивен Амьез (Франция) – 1,02
8. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,18
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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