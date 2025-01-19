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Горные лыжи. Кубок мира. Макграт выиграл слалом, Хауган – 2-й, Кристофферсен – 3-й

Норвежец Атле Ли Макграт победил в слаломе на этапе Кубка мира в Венгене.

Горные лыжи

Кубок мира

Венген, Швейцария

Мужчины

Слалом

1. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1.45,94

2. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,18

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,29

4. Танги Неф (Швейцария) – 0,33

5. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,46

6. Даниэль Юле (Швейцария) – 0,49

7. Марко Шварц (Австрия) – 0,53

8. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,60

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Атле Ли Макграт
Лоик Мейар
Марко Шварц
logoсборная Австрии
logoсборная Швейцарии
Танги Неф
сборная Норвегии (горные лыжи)
Мануэль Феллер
Даниэль Юле
слалом
logoКубок мира
горные лыжи
результаты
Тимон Хауган
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