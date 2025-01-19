Горные лыжи. Кубок мира. Макграт выиграл слалом, Хауган – 2-й, Кристофферсен – 3-й
Норвежец Атле Ли Макграт победил в слаломе на этапе Кубка мира в Венгене.
Горные лыжи
Кубок мира
Венген, Швейцария
Мужчины
Слалом
1. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1.45,94
2. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,18
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,29
4. Танги Неф (Швейцария) – 0,33
5. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,46
6. Даниэль Юле (Швейцария) – 0,49
7. Марко Шварц (Австрия) – 0,53
8. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,60
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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