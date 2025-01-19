Горные лыжи. Кубок мира. Макграт выиграл слалом, Хауган – 2-й, Кристофферсен – 3-й

Норвежец Атле Ли Макграт победил в слаломе на этапе Кубка мира в Венгене.

Горные лыжи Кубок мира Венген, Швейцария Мужчины Слалом 1. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1.45,94 2. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,18 3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,29 4. Танги Неф (Швейцария) – 0,33 5. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,46 6. Даниэль Юле (Швейцария) – 0,49 7. Марко Шварц (Австрия) – 0,53 8. Мануэль Феллер (Австрия) – 0,60