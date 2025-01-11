Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Бротен – 2-й, Кристофферсен – 3-й

Клеман Ноэль выиграл слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Адельбодене.

Горные лыжи Кубок мира Адельбоден, Швейцария Слалом, мужчины 1. Клеман Ноэль (Франция) – 55,31 2. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,02 3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,14 4. Линус Штрассер (Германия) – 0,97 5. Фабио Гштрайн (Австрия) – 1,25 6. Стивен Амье (Франция) – 1,36 7. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,55 8. Танги Неф (Швейцария) – 1,58