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Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Бротен – 2-й, Кристофферсен – 3-й

Клеман Ноэль выиграл слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Адельбодене.

Горные лыжи

Кубок мира

Адельбоден, Швейцария

Слалом, мужчины

1. Клеман Ноэль (Франция) – 55,31

2. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,02

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,14

4. Линус Штрассер (Германия) – 0,97

5. Фабио Гштрайн (Австрия) – 1,25

6. Стивен Амье (Франция) – 1,36

7. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,55

8. Танги Неф (Швейцария) – 1,58

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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