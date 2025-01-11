Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Бротен – 2-й, Кристофферсен – 3-й
Клеман Ноэль выиграл слалом на этапе Кубка мира по горным лыжам в Адельбодене.
Горные лыжи
Кубок мира
Адельбоден, Швейцария
Слалом, мужчины
1. Клеман Ноэль (Франция) – 55,31
2. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,02
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,14
4. Линус Штрассер (Германия) – 0,97
5. Фабио Гштрайн (Австрия) – 1,25
6. Стивен Амье (Франция) – 1,36
7. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,55
8. Танги Неф (Швейцария) – 1,58
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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