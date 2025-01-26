Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Винатцер – 2-й, Бротен – 3-й

Француз Клеман Ноэль выиграл слалом на этапе Кубка мира в Кицбюэле.

Горные лыжи Кубок мира Кицбюэль, Австрия Мужчины Слалом 1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.41,49 2. Алекс Винатцер (Италия) – 0,09 3. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,19 4. Кристоффер Якобсен (Швеция) – 0,21 5. Линус Штрассер (Германия) – 0,28 6. Марко Шварц (Австрия) – 0,43 7. Танги Неф (Швейцария) – 0,44 8. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,46