Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Винатцер – 2-й, Бротен – 3-й
Француз Клеман Ноэль выиграл слалом на этапе Кубка мира в Кицбюэле.
Горные лыжи
Кубок мира
Кицбюэль, Австрия
Мужчины
Слалом
1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.41,49
2. Алекс Винатцер (Италия) – 0,09
3. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,19
4. Кристоффер Якобсен (Швеция) – 0,21
5. Линус Штрассер (Германия) – 0,28
6. Марко Шварц (Австрия) – 0,43
7. Танги Неф (Швейцария) – 0,44
8. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,46
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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