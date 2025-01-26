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Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Винатцер – 2-й, Бротен – 3-й

Француз Клеман Ноэль выиграл слалом на этапе Кубка мира в Кицбюэле.

Горные лыжи

Кубок мира

Кицбюэль, Австрия

Мужчины

Слалом

1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.41,49

2. Алекс Винатцер (Италия) – 0,09

3. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,19

4. Кристоффер Якобсен (Швеция) – 0,21

5. Линус Штрассер (Германия) – 0,28

6. Марко Шварц (Австрия) – 0,43

7. Танги Неф (Швейцария) – 0,44

8. Фабио Гштрайн (Австрия) – 0,46

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Фабио Гштрайн
Клеман Ноэль
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