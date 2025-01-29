Коростелев, Большунов и Лифинцев вошли в число самых тестируемых спортсменов в 2024 году
Стали известны спортсмены, которых РУСАДА чаще всего тестировало в 2024 году.
По 10 раз проверку на допинг проходили бегуньи Светлана Аплачкина и Мария Ермакова.
Любовь Дубровская (бег), Кристина Любушкина и Данила Мартынов (оба — спортивная ходьба), а также лыжник Савелий Коростелев проверялись по девять раз.
Лыжники Александр Большунов, Анастасия Фалеева и Анастасия Кулешова и пловцы Миронов Лифинцев и Егор Корнев сдавали допинг‑тесты по восемь раз.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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