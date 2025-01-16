Вероника Степанова: «У нас главный «спонсор» спорта – государство. Что оно получает за «спонсирование» Кубка России по лыжным гонкам в нынешнем виде, я не очень понимаю»

Вероника Степанова назвала отличия между Кубком мира и Кубком России по лыжам.

«Знаете, в чем настоящая разница между Кубком мира и России? В принципиальном подходе к самим состязаниям. На Западе профессиональные соревнования существуют в первую очередь для того, чтобы найти, «запустить карьеру» звезды. Проводятся они на деньги спонсоров – производителей инвентаря, местных бюро по развитию туризма и, конечно, телевидения.

Сами лыжные, биатлонные, велосипедные и т. д. гонки – это часть бизнеса, как «красная дорожка» у кинозвезд. Есть звезда кино в титрах – фильм будут смотреть. Появится на лыжне и дорожке звезда спорта – будут смотреть соревнования, а потом покупать то, что звезда рекламирует.

Десять-пятнадцать лет назад, когда блистали Нортуг , Бьорген и еще юная Йохауг , система работала прекрасно – сейчас все идет со скрипом, денег все меньше, но как-то работает.

У нас главный «спонсор» спорта (за исключением футбола, хоккея и, наверное, баскетбола с волейболом) – государство. Не только на подготовку, но и на соревнования тратятся бюджетные деньги. Где частично, а где и полностью. Что государство получает за «спонсирование» того же Кубка России по лыжным гонкам конкретно в его нынешнем виде, я не очень понимаю. Не очень очевидно для меня.

В Норвегии соревнования десятилетиями показывали на общественном телевидении в прайм-тайм – и не только соревнования. Просто, но доходчиво: смотрите, чего может добиться Тереза, простая девочка из далекого хутора! Вы видели у нас Большунова или нового героя Мирона Лифинцева в действительно рейтинговой передаче в последнее время? Да хоть бы и в «Секрет на миллион»!

На Западе есть четкая граница между «просто чемпионом» и той/ тем, кто выигрывает замечательно, красиво, эффектно. Это можно сделать за счет количества побед – как Клэбо или Йохауг. А можно как Фрида Карлссон – обыграв Йохауг один раз, но в какой гонке! Сейчас уже и не один раз, а несколько, но все помнят именно красивую победу Фриды в Холменколлене.

Что дает статус суперчемпиона, звезды самой «звезде»? Индивидуальные контракты, в первую очередь. Клэбо, Карлссон и Йохауг получают новейшие лыжи и ботинки не с фабрики, а прямо из лаборатории. И гораздо раньше нас, всех остальных. Это значит, что у них больше времени их «прикатать». Это важно, особенно в случае с ботинками, как ни странно, но они индивидуальны, «по ноге».

Спонсорам интересны выдающиеся звезды, вторые номера их мало интересуют – считается, что только звезды могут действительно продавать продукт», – написала олимпийская чемпионка Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».