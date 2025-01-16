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Вероника Степанова: «У нас главный «спонсор» спорта – государство. Что оно получает за «спонсирование» Кубка России по лыжным гонкам в нынешнем виде, я не очень понимаю»

Вероника Степанова назвала отличия между Кубком мира и Кубком России по лыжам.

«Знаете, в чем настоящая разница между Кубком мира и России? В принципиальном подходе к самим состязаниям. На Западе профессиональные соревнования существуют в первую очередь для того, чтобы найти, «запустить карьеру» звезды. Проводятся они на деньги спонсоров – производителей инвентаря, местных бюро по развитию туризма и, конечно, телевидения.

Сами лыжные, биатлонные, велосипедные и т. д. гонки – это часть бизнеса, как «красная дорожка» у кинозвезд. Есть звезда кино в титрах – фильм будут смотреть. Появится на лыжне и дорожке звезда спорта – будут смотреть соревнования, а потом покупать то, что звезда рекламирует.

Десять-пятнадцать лет назад, когда блистали Нортуг, Бьорген и еще юная Йохауг, система работала прекрасно – сейчас все идет со скрипом, денег все меньше, но как-то работает. 

У нас главный «спонсор» спорта (за исключением футбола, хоккея и, наверное, баскетбола с волейболом) – государство. Не только на подготовку, но и на соревнования тратятся бюджетные деньги. Где частично, а где и полностью. Что государство получает за «спонсирование» того же Кубка России по лыжным гонкам конкретно в его нынешнем виде, я не очень понимаю. Не очень очевидно для меня.

В Норвегии соревнования десятилетиями показывали на общественном телевидении в прайм-тайм – и не только соревнования. Просто, но доходчиво: смотрите, чего может добиться Тереза, простая девочка из далекого хутора! Вы видели у нас Большунова или нового героя Мирона Лифинцева в действительно рейтинговой передаче в последнее время? Да хоть бы и в «Секрет на миллион»!

На Западе есть четкая граница между «просто чемпионом» и той/ тем, кто выигрывает замечательно, красиво, эффектно. Это можно сделать за счет количества побед – как Клэбо или Йохауг. А можно как Фрида Карлссон – обыграв Йохауг один раз, но в какой гонке! Сейчас уже и не один раз, а несколько, но все помнят именно красивую победу Фриды в Холменколлене.

Что дает статус суперчемпиона, звезды самой «звезде»? Индивидуальные контракты, в первую очередь. Клэбо, Карлссон и Йохауг получают новейшие лыжи и ботинки не с фабрики, а прямо из лаборатории. И гораздо раньше нас, всех остальных. Это значит, что у них больше времени их «прикатать». Это важно, особенно в случае с ботинками, как ни странно, но они индивидуальны, «по ноге».

Спонсорам интересны выдающиеся звезды, вторые номера их мало интересуют – считается, что только звезды могут действительно продавать продукт», – написала олимпийская чемпионка Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoВероника Степанова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoПеттер Нортуг
плавание
logoКубок мира
logoАлександр Большунов
logoсборная Норвегии
logoсборная России
logoМирон Лифинцев
logoсборная Норвегии жен
logoМарит Бьорген
logoТереза Йохауг
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЙоханнес Клэбо
logoсборная Швеции жен
logoФрида Карлссон
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