Бегуньи Аплачкина и Ермакова стали самыми тестируемыми РУСАДА спортсменами в 2024 году
Бегуний Аплачкину и Ермакову чаще всего проверяло на допинг РУСАДА в 2024 году.
С января по ноябрь Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило Светлану Аплачкину и Марию Ермакову 10 раз.
По 9 раз в 2024 году РУСАДА протестировало лыжника Савелия Коростелева и специализирующегося в спортивной ходьбе Данилу Мартынова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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