Бегуньи Аплачкина и Ермакова стали самыми тестируемыми РУСАДА спортсменами в 2024 году

Бегуний Аплачкину и Ермакову чаще всего проверяло на допинг РУСАДА в 2024 году.

С января по ноябрь Российское антидопинговое агентство (РУСАДА ) проверило Светлану Аплачкину и Марию Ермакову 10 раз. По 9 раз в 2024 году РУСАДА протестировало лыжника Савелия Коростелева и специализирующегося в спортивной ходьбе Данилу Мартынова.