Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл гигантский слалом, Патрик Фойрштайн – 2-й, Бреннштайнер – 3-й

Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере.

Горные лыжи Кубок мира Валь-д’Изер, Франция Мужчины Гигантский слалом 1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.11,66 2. Патрик Фойрштайн (Австрия) – 0,08 3. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,12 4. Лука Эрни (Швейцария) – 0,23 5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,24 6. Лука де Алипрандини (Италия) – 0,39 7. Жоан Верду (Андорра) – 0,42 8. Жак Краньец (Словения) – 0,45