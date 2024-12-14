Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл гигантский слалом, Патрик Фойрштайн – 2-й, Бреннштайнер – 3-й
Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере.
Горные лыжи
Кубок мира
Валь-д’Изер, Франция
Мужчины
Гигантский слалом
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.11,66
2. Патрик Фойрштайн (Австрия) – 0,08
3. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,12
4. Лука Эрни (Швейцария) – 0,23
5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,24
6. Лука де Алипрандини (Италия) – 0,39
7. Жоан Верду (Андорра) – 0,42
8. Жак Краньец (Словения) – 0,45
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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