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Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл гигантский слалом, Патрик Фойрштайн – 2-й, Бреннштайнер – 3-й

Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере.

Горные лыжи

Кубок мира

Валь-д’Изер, Франция

Мужчины

Гигантский слалом

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.11,66

2. Патрик Фойрштайн (Австрия) – 0,08

3. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 0,12

4. Лука Эрни (Швейцария) – 0,23

5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,24

6. Лука де Алипрандини (Италия) – 0,39

7. Жоан Верду (Андорра) – 0,42

8. Жак Краньец (Словения) – 0,45

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Марко Одерматт
результаты
logoКубок мира
горные лыжи
гигантский слалом
Жоан Верду
сборная Норвегии (горные лыжи)
logoсборная Швейцарии
Жан Краньец
Лука Де Алипрандини
Штефан Бреннштайнер
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Лука Эрни
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