Таугбель и Эвенсен вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира-2025 в Тронхейме

Лыжники Таугбель и Эвенсен вошли в состав сборной Норвегии на ЧМ-2025.

Чемпионат мира по лыжам пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии ранее назвала состав команды, оставив два места у мужчин вакантными. Их займут Ховард Сулос Таугбель и Ансгар Эвенсен.

Клэбо, Йохауг, Амундсен, Крюгер, Хайди Венг, Шлинн, Шистад, Валнес, Гульберг вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира-2025