Таугбель и Эвенсен вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира-2025 в Тронхейме
Лыжники Таугбель и Эвенсен вошли в состав сборной Норвегии на ЧМ-2025.
Чемпионат мира по лыжам пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.
Федерация лыжных видов спорта Норвегии ранее назвала состав команды, оставив два места у мужчин вакантными. Их займут Ховард Сулос Таугбель и Ансгар Эвенсен.
Клэбо, Йохауг, Амундсен, Крюгер, Хайди Венг, Шлинн, Шистад, Валнес, Гульберг вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира-2025
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
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