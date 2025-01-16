Лыжи. Чемпионат Норвегии. Шистад и Эвен Нортуг выиграли спринты свободным стилем, Фоссесхолм и Скар – 2-е, Петтер Нортуг выбыл в квалификации
Шистад и Эвен Нортуг выиграли коньковые спринты на чемпионате Норвегии по лыжам.
Лыжные гонки
Госбю
Спринт, свободный стиль
Женщины
1. Кристине Ставос Шистад – 2.31,24
2. Хелене Марие Фоссесхолм – 0,79
3. Элена Рисе Юнсен – 1,05
4. Йоханна Хауге Харвикен – 1,12
5. Юлие Мире – 1,57
6. Ханне Руфстад – 3,02
Ане Стенсет выбыла в полуфинале.
Мужчины
1. Эвен Нортуг – 2.40,61
2. Синдре Бьорнестад Скар – 0,50
3. Филип Скари – 0,70
4. Оскар Опстад Вике – 0,77
5. Ансгар Эвенсен – 29,88
6. Ховард Сулос Таугбель – 1.02,87
Петтер Нортуг выбыл в квалификации.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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