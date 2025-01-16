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  • Лыжи. Чемпионат Норвегии. Шистад и Эвен Нортуг выиграли спринты свободным стилем, Фоссесхолм и Скар – 2-е, Петтер Нортуг выбыл в квалификации
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Лыжи. Чемпионат Норвегии. Шистад и Эвен Нортуг выиграли спринты свободным стилем, Фоссесхолм и Скар – 2-е, Петтер Нортуг выбыл в квалификации

Шистад и Эвен Нортуг выиграли коньковые спринты на чемпионате Норвегии по лыжам.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Госбю

Спринт, свободный стиль

Женщины

1. Кристине Ставос Шистад – 2.31,24

2. Хелене Марие Фоссесхолм – 0,79

3. Элена Рисе Юнсен – 1,05

4. Йоханна Хауге Харвикен – 1,12

5. Юлие Мире – 1,57

6. Ханне Руфстад – 3,02

Ане Стенсет выбыла в полуфинале.

Мужчины

1. Эвен Нортуг – 2.40,61

2. Синдре Бьорнестад Скар – 0,50

3. Филип Скари – 0,70

4. Оскар Опстад Вике – 0,77

5. Ансгар Эвенсен – 29,88

6. Ховард Сулос Таугбель – 1.02,87

Петтер Нортуг выбыл в квалификации.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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logoХелене Марие Фоссесхолм
logoКристине Ставос Шистад
logoХовард Сулос Таугбель
logoПеттер Нортуг
Элена Рисе Юнсен
logoАнсгар Эвенсен
Оскар Опстад Вике
logoСиндре Бьорнестад Скар
Филип Скари
logoЭвен Нортуг
Йоханна Хауге Харвикен
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