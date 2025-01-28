Прохорова поедет на этап Кубка мира в Испании за свой счет: «Относительно официальный спонсор сказал, что меня вычеркнули из списка»

Ски‑альпинистка Прохорова поедет на этап Кубка мира в Испании за свой счет.

«1 февраля у нас Кубок мира в Испании, и нашей мини‑команде нейтральных атлетов финансово помогает один относительно официальный спонсор. Всем, кроме меня, потому что у меня не хватает одного документа – раньше было оговорено, что я получу его чуть позже, после этапа Кубка мира.

Но за четыре дня до выезда вдруг относительно официальный спонсор сказал, что меня вычеркнули из списка из‑за этой бумажки. Так просто, на раз‑два. Выкручивайся сама. Мы обратились к другому, но тоже отказался. В общем, поэтому я все‑таки полечу в Испанию за свой счет, потому что у нас рейтинговая система отбора и пропускать [старт] нельзя.

Пришлось сделать экстренное вложение, как и в этап в Куршевеле в декабре. Инициатива не всегда поддерживается относительно официальным спонсором», – написала Варвара Прохорова.