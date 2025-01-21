Российские ски-альпинисты не выступят на третьем этапе Кубка мира в Андорре
Российские ски-альпинисты не выступят на третьем этапе Кубка мира в Андорре.
Этап пройдет с 25 по 26 января.
«Наши спортсмены не выступят на ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет в Андорре.
Пропуск соревнований связан с тем, что в программе андоррского этапа нет олимпийской спринтерской гонки, а в микст-эстафетах мы не можем пока участвовать. Россияне готовятся сейчас к четвертому этапу Кубка мира, который пройдет в начале февраля в Испании», – рассказал председатель комиссии по ски-альпинизму Федерации альпинизма России Андрей Романов.
Российские ски-апльпинисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Ски-альпинизм вошел в программу Олимпиады-2026 в Милане.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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