Российские ски-альпинисты не выступят на третьем этапе Кубка мира в Андорре.

Этап пройдет с 25 по 26 января.

«Наши спортсмены не выступят на ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет в Андорре.

Пропуск соревнований связан с тем, что в программе андоррского этапа нет олимпийской спринтерской гонки, а в микст-эстафетах мы не можем пока участвовать. Россияне готовятся сейчас к четвертому этапу Кубка мира, который пройдет в начале февраля в Испании», – рассказал председатель комиссии по ски-альпинизму Федерации альпинизма России Андрей Романов.

Российские ски-апльпинисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Ски-альпинизм вошел в программу Олимпиады-2026 в Милане.