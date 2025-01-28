Чемпионка России по ски-альпинизму Рачинская получила лицензию для участия в международных стартах
Ски-альпинистка Ирина Рачинская получила право выступать на международной арене.
Победительница чемпионата России-2025 в вертикальной гонке Рачинская получила нейтральный статус и лицензию Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF).
Лицензия ISMF дает спортсменке право выступать на международных стартах. Ближайший этап Кубка мира пройдет 1-2 февраля в Испании.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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