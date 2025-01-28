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«Часто слышу на трассе: «Я думал, ты бегаешь быстрее». Норвежские лыжницы рассказали, как любители пристают к ним на тренировках

Норвежские лыжницы рассказали, как любители пристают к ним на тренировках.

Спортсменки часто тренируются на общественных лыжных трассах одновременно с любителями.

«Есть такие лыжники, которые будут бежать у тебя за спиной, чтобы проверить себя. А потом я часто слышу от них: «Я думал, ты бегаешь быстрее. Так ты золото не выиграешь». Это немного раздражает, но радует, что так много людей ведут здоровый образ жизни», – сказала Тереза Йохауг.

«Раздражает, когда ты медленно едешь по трассе и разговариваешь с другом, а тут появляется какой-то незнакомец и следует за вами. Я в такие моменты думаю: «Боже, оставь нас в покое», – отметила Хелене Марие Фоссесхольм.

Фоссесхольм рассказала, что некоторые из таких любителей открыто бросают лыжницам вызов, предлагая пробежаться наперегонки.

«А у нас тренировка, мы должны бежать в определенной пульсовой зоне. Поэтому приходится как-то избавляться от таких желающих. Правда, ничего особенного тут не придумаешь. Чаще всего они просто сами по себе через какое-то время уходят. Но вообще нас постоянно преследуют», – сказала спортсменка.

«Такие ситуации раздражают. Очень легко психануть», – согласилась Лотта Венг.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
logoХелене Марие Фоссесхолм
logoЛотта Венг
logoсборная Норвегии жен
logoТереза Йохауг
лыжные гонки
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