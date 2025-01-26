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Ардашев об этапе Кубка России в Ижевске: «Остался осадочек из‑за того, что не выиграл медалей здесь»

Лыжник Сергей Ардашев рассказал об осадочке после этапа Кубка России в Ижевске.

Сегодня Ардашев стал четвертым в классической «разделке» на 15 км.

– Когда я начал третью пятерку, я вроде добавлял, а мне говорят, что я проигрыш не отыгрываю, а наоборот. Я немножко приуныл – вроде начинаю добавлять, а ничего не отыгрываю.

– Это ваш домашний этап. Вы ведь из Удмуртии.

– Родные стены должны помогать, но мне здесь почему‑то тяжело бежится. Даже в детстве на соревнованиях не мог здесь выиграть у ребят. Мы уезжали в другой город, даже здесь же, в Удмуртии, и я у них выигрывал, а именно на этой трассе – тяжело.

На трассе были и семья, и друзья – реально все были здесь. Народ даже за 150 км от города приехал. Все поддерживали, все болели. Даже на самых дальних участках трассы были болельщики.

– Что дальше у вас в планах? Ведь большой перерыв в календаре.

– Перерыв сейчас будет почти месяц. Немного побуду дома, потом мы едем в Армению, в Цахкадзор, готовиться к чемпионату России. У меня осадочек остался из‑за того, что не выиграл медалей здесь. Будет больше мотивации, настроя готовиться к чемпионату России и к оставшимся этапам Кубка России, – сказал Ардашев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
logoСергей Ардашев
лыжные гонки
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