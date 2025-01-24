Сергей Ардашев: «Чувствую ли себя сильнейшим лыжником страны? В целом нет, но в каких-то аспектах выгляжу сильнее других»

Сергей Ардашев высказался о лидерстве в Кубке России по лыжам.

– Приятно, что приезжаешь в Ижевск сейчас не просто одним из сильнейших лыжников России, а в статусе лидера Кубка страны?

– Да, конечно, приятно. Но этапов Кубка России еще много. Нужно работать до конца. Все-таки ребята заряжены, работают и всегда борются за высокие позиции. В любой момент можно сдуться.

– В желтой майке будешь уже третий этап. Привык к ней?

– В принципе да. Это классно, но ничего более. Я не зацикливаюсь на ней. Нужно выходить и показывать свой максимум, делать свое дело.

– Чувствуешь ли себя сильнейшим лыжником страны на данный момент?

– Если в целом, то можно сказать, что нет, но в каких-то аспектах выгляжу сильнее других.

– Насколько нынешнее лидерство для тебя ожидаемое? Думал об этом перед началом сезона?

– Все-таки готовился к этому. В прошлом сезоне я заканчивал зачет третьим. Поэтому настраивался бороться за итоговую победу.

Хотя если взять прошлый сезон, то я удивился, как у меня получилось его так отбегать полностью и без всяких сбоев. Просто обычно я не такой стабильный. У меня бывает, что первый этап проходит хорошо, а потом начинается спад. Такое случалось еще года два назад. Но в прошлом и в этом сезоне радует, что получается держать такую стабильность, – сказал Ардашев.