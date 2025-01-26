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Большунов после победы и серебра на Кубке России: «Все только начинается»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о своих результатах на этапе ФосАгро Кубка России в Ижевске.

Сегодня Большунов занял второе место в «разделке» на 15 км классикой. Накануне он выиграл спринт свободным стилем – эта победа стала для лыжника первой в текущем сезоне.

– Гонка тяжелая, трасса тяжелая. Мороз. Но болельщики, конечно, заставляют работать. Живые коридоры на трассе. Такого я еще не видел. Это просто круто. Это место, где нужно проводить не один этап Кубка России, а два или три. С таким уровнем и с такими болельщиками сюда хочется приезжать раз за разом. Поэтому спасибо им огромное, они гонят невероятно по трассе.

Меня ни по кому не вели, ориентировался на себя. Время Ермила (Вокуева, занявшего третье место – Спортс’’) сообщали по отметкам, он был ориентиром, но здесь работаешь от своего самочувствия и стараешься самого себя обыграть.

– Ты возвращаешься, первая победа в сезоне есть…

– Скажу просто: все только начинается, – сказал Большунов.

Большунов наконец-то победил – с 14-й попытки в сезоне

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoЕрмил Вокуев
logoАлександр Большунов
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