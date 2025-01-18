«Большунов постепенно возвращается. Третье место – неплохой результат». Бородавко о результатах лыжника

Тренер Александра Большунова заявил, что лыжник постепенно возвращается.

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов сегодня занял третье место в классическом спринте на этапе Кубка России в Казани. Победил Александр Терентьев, вторым стал Ермил Вокуев.

«Результаты гонки в Казани ожидаемые. Все фавориты участвовали в борьбе. У женщин ждали борьбы между Натальей Терентьевой, Аленой Барановой и Анастасией Фалеевой – так и получилось.

У мужчин Терентьев подтвердил свой класс, он не оставил шансов. Большунов постепенно возвращается, третье место – хорошая стартовая позиция перед завтрашним скиатлоном. Третье место для Большунова – неплохой результат.

Нужно учитывать то, что предшествовало. У Александра хорошее состояние, движение. Он постепенно восстанавливается, набирает форму», – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко .

Ранее сообщалось , что Большунов в нынешнем сезоне испытывает проблемы из-за болезней.