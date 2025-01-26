Легков о словах Элиаша про допуск россиян: «Он как кандидат в президенты МОК говорит об Олимпиаде. В FIS почему‑то не высказывается и не просит наших поехать»
Ранее Йохан Элиаш, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта (FIS), выступил за возвращение россиян на соревнования в нейтральном статусе. В частности, он поддержал критерии допуска, которые использовались на Олимпиаде-2024 в Париже.
Элиаш также является кандидатом в президенты Международного олимпийского комитета (МОК).
«Он как кандидат в президенты МОК говорит об Олимпиаде. Вот он возглавляет FIS, и почему‑то там он не высказывается и не просит наших поехать на их турниры соревноваться вместе с другими спортсменами. А как кандидат в президенты МОК он говорит, что надо пускать.
Может, лучше с FIS начать, с лыжных стартов, а потом уже, возможно, если он станет главой МОК, говорить об Олимпиаде? Пока это просто слова», - сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Легков.
«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших
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