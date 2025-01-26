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«Это некое потепление». Вяльбе о заявлении главы FIS про возможный допуск российских лыжников

Елена Вяльбе назвала потеплением слова президента FIS о российских лыжниках.

Ранее Йохан Элиаш, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта (FIS), выступил за допуск россиян на соревнования в нейтральном статусе. Элиаш также является кандидатом в президенты Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы не скрываем, что общаемся, созваниваемся, переписываемся, имеем всю информацию, которая для работы необходима, и так далее. Что касается этого заявления, мне кажется, это было больше не от президента FIS, а от человека, который все‑таки пытается стать президентом МОК. Тем не менее это некое потепление.

У нас все пункты фисовские заморожены. По идее, наша квота – восемь‑восемь. Будет ли это по одному человеку на дистанцию, будет ли это с возможностью team sprint – [участия в] командных спринтах, эстафетах – скорее всего, нет.

Решение [по участию], последнее слово все равно за спортсменом. Так было, так есть, так будет. Ничего нового», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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