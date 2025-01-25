Фалеева о возможном допуске россиян: «Большая надежда на чудо появилась. Мне хочется поехать на Олимпиаду, для меня это реализация своего потенциала»

Лыжница Анастасия Фалеева заявила о желании выступить на Олимпиаде-2026.

В текущем сезоне Фалеева выиграла пять подряд спринтов на этапах Кубка России. На данный момент российские лыжники не допускаются до международных стартов.

– Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказался касательно необходимости допуска россиян на международные старты. Вас воодушевляет эта новость?

– Это пока только слова. С одной стороны, мы, безусловно, все ждем каких-то подвижек, какой-то информации. Но сказать, что такие планы можно принять за действительность, наверное, нельзя.

Мы все ждем официальной информации, реальных шагов в эту сторону. Верим, можно сказать, надеемся, что что-то изменится. Большая надежда на чудо появилась. Прошла летняя Олимпиада, на ней были россияне, теперь мы ждем, что с нами будет. Надеемся на лучшее.

– Внутри себя скорее верите, что получится добраться до Милана (где пройдет Олимпиада-2026 – Спортс’’), или трудно пока сказать?

– Не думаю об этом каждый вечер, когда ложусь спать. Конечно, мне хочется поехать на Олимпиаду, для меня это реализация своего потенциала. Каждый человек хочет реализоваться в своем деле. Но это все не от меня зависит. Я делаю свою работу.

– Даже малейший шанс на участие в Олимпийских играх мотивирует? Придает дополнительных сил?

– Конечно. То, что есть какие-то подвижку в эту сторону, мотивирует. Но не могу сказать, что надолго теряла мотивацию работать. Не было такого момента, когда я опустила руки. Если бы задумывалась на этот счет, то не продолжала бы заниматься лыжами, а искала себя в чем-то другом. Глупо без мотивации заниматься вообще чем-либо, – сказала Фалеева.

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