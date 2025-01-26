Червоткин о возможных критериях допуска: «Я думаю, что тех, кто уже в возрасте, допустят выборочно. Нас могут просто «опрокинуть»
Алексей Червоткин считает, что возрастных лыжников могут «опрокинуть» с допуском.
Ранее глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян на соревнования в нейтральном статусе. Они отстранены от участия с марта 2022 года.
«Сложно на что‑то рассчитывать. Опять же – какие будут условия, какие будут выдвинуты критерии? Посмотрим. Я думаю, что нас, тех, кто уже в возрасте, допустят выборочно. Будет такая же ситуация, как на Олимпиаде в Пхенчхане. Нас могут просто «опрокинуть», – сказал олимпийский чемпион Червоткин, которому в апреле исполнится 30 лет.
В 2018 году на Олимпиаду в Пхенчхан не допустили нескольких лидеров сборной России по лыжным гонкам.
«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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