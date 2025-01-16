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Алексей Червоткин: «Я живу тем, что после чемпионата мира нас начнут допускать. Почему‑то мне так кажется»

Алексей Червоткин считает, что российских лыжников скоро вернут на соревнования.

Червоткин - олимпийский чемпион 2022 года в эстафете. Сегодня он занял 12-е место в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Казани.

На данный момент россияне не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Хотелось ли все бросить? Не прям бросить. Думаешь иногда, что все достало. Надоело. Мимолетные мысли. Думаю, это у многих. В трудные моменты бывает.

Я живу тем, что после чемпионата мира нас начнут допускать. Почему‑то мне так кажется. Может быть, нас будут отбирать, как на Олимпиаду [2018 года] в Пхенчхане», – сказал Червоткин.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Червоткин
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoОлимпийская сборная России
logoПхенчхан-2018
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