Горные лыжи. Кубок мира. Кроуфорд выиграл скоростной спуск, Монне – 2-й, Кэмерон Александер – 3-й

Канадец Кроуфорд победил в скоростном спуске на Кубке мира по горным лыжам.

Горные лыжи Кубок мира Кицбюэль, Австрия Мужчины Скоростной спуск 1. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 1.53,64 2. Алексис Монне (Швейцария) – 0,08 3. Кэмерон Александер (Канада) – 0,22 4. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 0,43 5. Миха Хробат (Словения) – 0,51 6. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,55 7. Максенс Музатон (Франция) – 0,59 8. Штефан Бабинский (Австрия) – 0,61