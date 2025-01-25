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Горные лыжи. Кубок мира. Кроуфорд выиграл скоростной спуск, Монне – 2-й, Кэмерон Александер – 3-й

Канадец Кроуфорд победил в скоростном спуске на Кубке мира по горным лыжам.

Горные лыжи

Кубок мира

Кицбюэль, Австрия

Мужчины

Скоростной спуск

1. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 1.53,64

2. Алексис Монне (Швейцария) – 0,08

3. Кэмерон Александер (Канада) – 0,22

4. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 0,43

5. Миха Хробат (Словения) – 0,51

6. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,55

7. Максенс Музатон (Франция) – 0,59

8. Штефан Бабинский (Австрия) – 0,61

Опубликовано: Полина Лоцик
Джеймс Кроуфорд
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