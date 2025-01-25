Горные лыжи. Кубок мира. Кроуфорд выиграл скоростной спуск, Монне – 2-й, Кэмерон Александер – 3-й
Канадец Кроуфорд победил в скоростном спуске на Кубке мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Кицбюэль, Австрия
Мужчины
Скоростной спуск
1. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 1.53,64
2. Алексис Монне (Швейцария) – 0,08
3. Кэмерон Александер (Канада) – 0,22
4. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 0,43
5. Миха Хробат (Словения) – 0,51
6. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,55
7. Максенс Музатон (Франция) – 0,59
8. Штефан Бабинский (Австрия) – 0,61
Опубликовано: Полина Лоцик
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