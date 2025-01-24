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Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Хазер – 2-й, Рогентин – 3-й

Марко Одерматт выиграл супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Горные лыжи

Кубок мира

Кицбюэль, Австрия

Мужчины

Супергигант

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.13,25

2. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,11

3. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,30

4. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,45

5. Кэмерон Александер (Канада) – 0,60

6. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,66

7. Маттиа Кассе (Италия) – 0,67

8. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,69

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
сборная Норвегии (горные лыжи)
Рафаэль Хазер
Марко Одерматт
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результаты
Джеймс Кроуфорд
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Штефан Рогентин
Адриан Смисет Сейерстед
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горные лыжи
Кэмерон Александер
Франьо фон Алльмен
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