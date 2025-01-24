Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Хазер – 2-й, Рогентин – 3-й

Марко Одерматт выиграл супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Горные лыжи Кубок мира Кицбюэль, Австрия Мужчины Супергигант 1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.13,25 2. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,11 3. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,30 4. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,45 5. Кэмерон Александер (Канада) – 0,60 6. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,66 7. Маттиа Кассе (Италия) – 0,67 8. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,69