Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Хазер – 2-й, Рогентин – 3-й
Марко Одерматт выиграл супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Кицбюэль, Австрия
Мужчины
Супергигант
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.13,25
2. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,11
3. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,30
4. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,45
5. Кэмерон Александер (Канада) – 0,60
6. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,66
7. Маттиа Кассе (Италия) – 0,67
8. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,69
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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