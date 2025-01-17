Горные лыжи. Кубок мира. Фон Алльмен победил в супергиганте, Крихмайер – 2-й, Рогентин – 3-й, Одерматт – 7-й

Франьо фон Алльмен выиграл супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Горные лыжи Кубок мира Венген, Швейцария Мужчины Супергигант 1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.47,65 2. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,10 3. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,58 4. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,62 5. Доминик Парис (Италия) – 0,63 6. Маттиа Кассе (Италия) – 0,92 7. Марко Одерматт (Швейцария) – 1,04 8. Кэмерон Александер (Канада) – 1,13