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Горные лыжи. Кубок мира. Фон Алльмен победил в супергиганте, Крихмайер – 2-й, Рогентин – 3-й, Одерматт – 7-й

Франьо фон Алльмен выиграл супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Горные лыжи

Кубок мира

Венген, Швейцария

Мужчины

Супергигант

1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.47,65

2. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,10

3. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,58

4. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,62

5. Доминик Парис (Италия) – 0,63

6. Маттиа Кассе (Италия) – 0,92

7. Марко Одерматт (Швейцария) – 1,04

8. Кэмерон Александер (Канада) – 1,13

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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Штефан Рогентин
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горные лыжи
Франьо фон Алльмен
Винсент Крихмайер
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Доминик Парис
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