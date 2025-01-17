Горные лыжи. Кубок мира. Фон Алльмен победил в супергиганте, Крихмайер – 2-й, Рогентин – 3-й, Одерматт – 7-й
Франьо фон Алльмен выиграл супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Венген, Швейцария
Мужчины
Супергигант
1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.47,65
2. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,10
3. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,58
4. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,62
5. Доминик Парис (Италия) – 0,63
6. Маттиа Кассе (Италия) – 0,92
7. Марко Одерматт (Швейцария) – 1,04
8. Кэмерон Александер (Канада) – 1,13
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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